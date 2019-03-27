"فودافون مصر" تطلب ترددات جديدة من جهاز تنظيم الاتصالات

كتب- محمد علاء الدين:

قال أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إن الشركة تقدمت بطلب رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على ترددات جديدة، إلا أن الجهاز لم يرد على الشركة بالرفض أو الإيجاب حتى الآن.

وأضاف عصام لمصراوي، "نسعى للحصول على ترددات بحجم 10 ميجاهرتز على الأقل في الحيز الترددي 1800. كل شركة من الشركات المشغلة لخدمات المحمول في مصر لديها تقريبا 42 ميجاهرتز، وهو عدد ضعيف من الترددات مقارنة بالأسواق الأخرى".

وذكر عصام أنه في حال الحصول على الترددات الجديدة سيتم توظيفها في التوسع بخدمات الجيل الرابع، وتابع: "فودافون مصر أقل شركات مجموعة فودافون العالمية في حجم الترددات التي بحوزتها".

يذكر أن إجمالى الترددات التى حصلت عليها شركات المحمول مع حصولها على رخص تشغيل خدمات الجيل الرابع في عام 2017 بلغ 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 ميجاهرتز لفودافون.