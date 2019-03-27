ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.4% إلى مستوى 14689 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.23% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14637 نقطة.