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    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

    10:37 ص الأربعاء 27 مارس 2019
    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

    البورصة المصرية

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل جماعي.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.4% إلى مستوى 14689 نقطة.

    وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.23% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14637 نقطة.

    البورصة المصرية مؤشرات البورصة

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