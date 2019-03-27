ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء
10:37 ص الأربعاء 27 مارس 2019
القاهرة – مصراوي:
ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل جماعي.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.4% إلى مستوى 14689 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.23% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14637 نقطة.
-
524
-
178
-
162
-
142
-
97
-
143
-
90
-
76
-
70
-
97