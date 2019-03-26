ارتفاع الكوسة وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعارالفاصوليا والفلفل الحامي البلدي والفلفل الرومي البلدي جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 15 و19 جنيهًا، وسعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والبرتقال السكري بين 25 قرشًا وجنيه، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 15 و19 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.25 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.