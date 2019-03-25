البريد يتيح دفع الفواتير عبر تطبيق الموبايل منتصف إبريل المقبل

كتب- محمد علاء الدين:

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه سيتم إتاحة خدمات دفع فواتير الخدمات، المتاح سدادها من خلال الهيئة، إلكترونيا، من خلال تطبيق البريد بداية من منتصف شهر إبريل المقبل.

وأضاف رئيس هيئة البريد، لمصراوي، أنه يمكن الدفع عبر التطبيق باستخدام كارت "إيزي باي" الخاص بالبريد.

وكانت هيئة البريد أتاحت سداد رسوم عدد من الخدمات من خلالها في العام الماضي، منها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة، وسداد المصروفات الدراسية، وخدمات التصديق القنصلي، وخدمات الأحوال المدنية، وتحديث بطاقات التموين، وحجز شقق ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي.

كما أتاحت الهيئة العام الماضي تطبيق "إيزي باي" على الهاتف المحمول والذي يمكن من خلاله سداد الفواتير، ومصروفات الجامعات، وتحويل الأموال، وسداد وتحصيل النقود إلكترونيًا، وذلك عن طريق عرض التاجر رمز (QR Code) ويقوم العميل بمسح (QR code) من التطبيق فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بالدفع مباشرة إلى حساب التاجر.