وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب.. ونحن في تحسن مستمر

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب وليس المسئولين، مضيفًا: "نحن في تحسن مستمر بعد أزمة الأسواق الناشئة والتي أثرت على دول عديدة مثل الأرجنتين، جنوب أفريقيا، تركيا".

وأضاف معيط خلال كلمته بالمؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة عين شمس حول "عجز الموازنة.. الأسباب وطرق العلاج"، السبت، أن الاقتصاد المصري تمكن من نشر حالة من الانضباط مما شجع المستثمرين على العودة من جديد للسوق المصري وبكثافة أعلى مما سبق بعد أن نجح في الصمود أمام اختبار تخارج الأموال عقب أزمة الأسواق الناشئة.

وأوضح أن عجز الموازنة مرهون بعدة عوامل خاصة المتعلقة بسعر الوقود والقمح إلى جانب سعر الدولار بالإضافة إلى خدمة الدين وأقساطها.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، الدكتور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

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