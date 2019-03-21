صندوق النقد الدولي يدعم قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

القاهرة- مصراوي:

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه يدعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقف حملته لزيادة أسعار الفائدة واصفا إياه بأنه تحرك حصيف وسط شكوك اقتصادية.

وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الصحفيين، أنه "بالنظر إلى نطاق الشكوك العالمية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، فإننا ندعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي التحلي بالصبر في تقرير تغييرات مستقبلا لسعر فائدة الأموال الاتحادية".

وأضاف قائلا "نعتقد أن استمرار مجلس الاحتياطي في التقيد بمبادئ الاعتماد على البيانات والمعلومات الواضحة سيساعد في أن يخفض إلى الحد الأدنى أي اضطرابات للأسواق وتداعيات قراراته بشأن السياسة النقدية".

ووضع البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء نهاية مفاجئة لمسعاه الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام لتشديد السياسة النقدية، متخليا عن توقعات لأي زيادات للفائدة هذا العام وسط علامات على تباطؤ اقتصادي وقال إنه سيوقف الخفض المطرد لميزانيته العمومية في سبتمبر.