"الغرف التجارية" يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة ودعم الشركات

كتبت- منار الرخ:

وقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكول تعاون مع محمد الإتربي رئيس بنك مصر، لإطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة من أجل تحديث التجارة الداخلية، وميكنة شركات البيع بالتجزئة، والتوعية بأهمية الشمول المالي، والوصول إلى منظومة اقتصادية حديثة أكثر تنافسية قائمة على القيمة المضافة.

وقال أحمد الوكيل، إن البروتوكول يتيح تحديث وتنمية التجارة الداخلية وتطوير أنظمتها، وزيادة تنافسية الشركات المصرية من أعضاء الاتحاد العام والعاملة في القطاع التجاري والصناعي والخدمي على اختلاف أحجامها وتوزيعها الجغرافي بجميع محافظات مصر وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها.

وأضاف أنه سيتم التوفير اللازم لأعضاء الاتحاد الراغبين في الحصول علي تمويل من البنك وفقا للضوابط والشروط المطبقة من البنك.

وذكر الوكيل أنه يسعى إلى مساندة المشروعات الابتكارية للشركات الناشئة والشركات صاحبة القيمة المضافة من أعضاء الاتحاد العام والعاملة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات بصورة عامة، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة.

وأوضح أنه من خلال البروتوكول سيتم التوعية بأهمية الشمول المالي والمدفوعات الرقمية للشركات الرقمية من أعضاء الاتحاد والعاملة في المجال التجاري والصناعي والخدمي على اختلاف أحجامها وتوزيعها الجغرافي بجميع محافظات مصر.

وتابع الوكيل أنه سيتم تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارة الشركات المصرية من منتسبي الاتحاد العام، وخاصة من الشباب للتعامل مع المستجدات والتحديات الخاصة بالشمول المالي والمدفوعات الرقمية.

وأشار الوكيل إلى أنه وفقا للبروتوكول ستتم ميكنة الشركات متناهية الصغر من أعضاء اتحاد الغرف التجارية، والتي تعمل في مجال البيع بالتجزئة عن طريق منح قروض متناهية الصغر من بنك مصر لتلك الشركات لإتمام عملية الميكنة.

وقال إن عملية الميكنة ستتم عن طريق شراء أجهزة حاسبات وملحقات تشغيل جديدة ونظم تشغيل وبرمجيات مناسبة للنشاط من الشركات المعتمدة من الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.