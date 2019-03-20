الاستثمار: تأسيس 2059 شركة جديدة في فبراير باستثمارات 4.6 مليار جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الأربعاء، إن عدد الشركات التي تم تأسيسها والتي نفذت توسعات خلال فبراير الماضي بلغ 2172 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة، أنه بحسب تقريرها الإحصائي الشهري للاستثمارات، تضمنت هذه الشركات 2059 شركة جديدة تم تأسيسها خلال فبراير بإجمالي استثمارات 4.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 61% في قيمة الاستثمارات عن نفس الشهر من العام الماضي.

فيما بلغت إجمالي عدد الشركات التي نفذت توسعات بأعمالها القائمة خلال شهر فبراير نحو 113 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه.

وذكر التقرير، أن توزيع قيمة الاستثمارات في التأسيس انقسم إلى تأسيس 735 شركة بنظام الاستثمار الداخلي بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 36% من قيمة الاستثمارات، و4 شركات بنظام المناطق الحرة بقيمة 40 مليون جنيه بنسبة 1% من إجمالي الاستثمارات.

بينما بلغت عدد الشركات المؤسسة وفق قانون الشركات 1320 شركة بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 63 % من إجمالي الاستثمارات.

وتصدر القطاع الخدمي القطاعات الموزع بينها الشركات المؤسسة بقيمة 2.3 مليار جنيه، يليه القطاع الصناعي بقيمة 839 مليون جنيه، وتصدرت محافظة القاهرة أعلى الاستثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليها محافظة الجيزة بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن قيمة استثمارات المصريين من استثمارات هذه الشركات خلال فبراير الماضي بلغت 3.9 مليار جنيه بنسبة 84% من إجمالي الاستثمارات، وبارتفاع 55% عن الشهر المماثل في 2018.

فيما بلغت قيمة استثمارات العرب 609.8 مليون جنيه بنسبة 13% من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع 138% عن فبراير 2018، وبلغت قيمة استثمارات الأجانب 123 مليون جنيه بنسبة 3% من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع 21% عن فبراير 2018.

وأشار التقرير إلى أنه تم تأسيس 149 شركة طبقا للشكل القانوني "الشخص الواحد" خلال فبراير 2019 برؤوس أموال مصرية وعربية وأجنبية 17 مليون جنيه، كما تم تأسيس شركتين برؤوس أموال 770 مليون جنيه في مجال الخدمات التجارية والخدمات التعليمية وبرؤوس أموال مصرية.

ويبلغ الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد عند تأسيسها 50 ألف جنيه، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.