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المصرية للاتصالات: 60% من خطوط مشتركي الإنترنت تستوعب سرعات 5 ميجابيت

01:56 م السبت 02 مارس 2019
المصرية للاتصالات: 60% من خطوط مشتركي الإنترنت تستوعب سرعات 5 ميجابيت

متجر تابع للمصرية للاتصالات

كتب- محمد علاء الدين :

قال مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات"WE" لمصراوي، إن 60% من خطوط الإنترنت تستوعب سرعات بحد أدنى 5 ميجابيت، وبحد أقصى 100 ميجابيت.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشركة تركز خلال العام الجاري على إعادة تنظيم خدمات الإنترنت المقدمة من خلال "WE إنترنت" من خلال تطوير مراكز خدمة العملاء، وإعادة تجديد المنتجات المُقدمة.

وبحسب المسؤول فإن الشركة انتهت من 70% من أعمال تطوير البنية التحتية وتحويل الكابلات من نحاس إلى فايبر، ووفقًا للمخطط تنتهي الشركة من 100% من أعمال تطوير البنية التحتية بحلول 2020.

وخلال العام الماضي، حققت شركة المصرية للاتصالات زيادة في قاعدة مشتركيها، وصلت إلى 29% في عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت، وارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت 10%.

وبلغ إجمالي عملاء التليفون المحمول للشركة 3.9 مليون عميل بنهاية العام الماضي، وبدأت المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول في مصر، في أواخر سبتمبر 2017.

الإنترنت الشركة المصرية للاتصالات WE إنترنت خدمة العملاء

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