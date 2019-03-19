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    شروط وتفاصيل التقديم للتدريب الصيفي بالجهاز القومي للاتصالات

    02:29 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    شروط وتفاصيل التقديم للتدريب الصيفي بالجهاز القومي للاتصالات

    الجهاز القومي للاتصالات

    كتب- محمد علاء الدين :

    أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن بدء التقدم للالتحاق بالتدريب الصيفي لطلبة كليات الهندسة في الفترة من الأحد 7 يوليو إلى الخميس 18 يوليو 2019 بمقر الجهاز في القرية الذكية.

    وحدد تنظيم الاتصالات يوم الخميس الموافق 23 مايو المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات التقديم.

    شروط التقديم :

    1 - أن يكون المتقدم طالب في السنة الثالثة بإحدى كليات الهندسة - قسم الاتصالات في إحدى الجامعات الحكومية.

    2 - إرسال السيرة الذاتية للمتقدم وشهادة من الجامعة بالتقدير الذي حصل عليه في السنوات الثلاث السابقة على الإيميل ummertraining@tra.gov.eg

    3- ملء نموذج التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التدريب الصيفي طلبة كليات الهندسة

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