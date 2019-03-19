شروط وتفاصيل التقديم للتدريب الصيفي بالجهاز القومي للاتصالات

كتب- محمد علاء الدين :

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن بدء التقدم للالتحاق بالتدريب الصيفي لطلبة كليات الهندسة في الفترة من الأحد 7 يوليو إلى الخميس 18 يوليو 2019 بمقر الجهاز في القرية الذكية.

وحدد تنظيم الاتصالات يوم الخميس الموافق 23 مايو المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات التقديم.

شروط التقديم :

1 - أن يكون المتقدم طالب في السنة الثالثة بإحدى كليات الهندسة - قسم الاتصالات في إحدى الجامعات الحكومية.

2 - إرسال السيرة الذاتية للمتقدم وشهادة من الجامعة بالتقدير الذي حصل عليه في السنوات الثلاث السابقة على الإيميل ummertraining@tra.gov.eg

3- ملء نموذج التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)