شروط وتفاصيل التقديم للتدريب الصيفي بالجهاز القومي للاتصالات
كتب- محمد علاء الدين :
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن بدء التقدم للالتحاق بالتدريب الصيفي لطلبة كليات الهندسة في الفترة من الأحد 7 يوليو إلى الخميس 18 يوليو 2019 بمقر الجهاز في القرية الذكية.
وحدد تنظيم الاتصالات يوم الخميس الموافق 23 مايو المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات التقديم.
شروط التقديم :
1 - أن يكون المتقدم طالب في السنة الثالثة بإحدى كليات الهندسة - قسم الاتصالات في إحدى الجامعات الحكومية.
2 - إرسال السيرة الذاتية للمتقدم وشهادة من الجامعة بالتقدير الذي حصل عليه في السنوات الثلاث السابقة على الإيميل ummertraining@tra.gov.eg
3- ملء نموذج التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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