تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.82% إلى مستوى 14911 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41%.

وسجلت تعاملات المصريين خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 9.7 مليون جنيه، و4 ملايين جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.28% إلى مستوى 15033 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء.