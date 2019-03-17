"الأدوات المنزلية": ركود يضرب سوق الأجهزة الكهربائية رغم موسم عيد الأم

كتبت- منار الرخ:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك حالة من الركود في سوق الأجهزة الكهربائية، وسط إقبال "ضعيف للغاية"، رغم موسم عيد الأم.

وأضاف هلال أن "القوة الشرائية للمستهلك حاليا لا تمكنه من شراء هدية لوالدته تتجاوز قيمتها 1000 جنيه، خاصة أن في هذه الفترة يسعى كل من لديه أجهزة تالفة إلى العمل على تصليحها بدلا من شراء أخرى جديدة".

وذكر هلال أن تجار الأجهزة الكهربائية ينتظرون موسم عيد الأم في كل عام، من أجل انتعاش المبيعات، إلا أن المبيعات خلال العامين الأخيرين لم تتعدَ نسبة الـ 10% من الأجهزة الموجودة بمحلاتهم.

ويأتي هذا الركود رغم ما شهدته أسعار الأجهزة الكهربائية من تخفيضات تصل إلى 15%، منذ إطلاق شعبة الأدوات المنزلية مبادرة لخفض الأسعار الشهر الماضي بعد تراجع أسعار صرف الدولار، وخفض الدولار الجمركي في فبراير، بحسب ما قاله أشرف هلال لمصراوي.