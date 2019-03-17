الغضبان: 42% من صادرات الملابس الجاهزة تخرج من المنطقة الحرة ببورسعيد

كتب- مصطفى عيد:

قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الخارج تتم عبر المنطقة الحرة في بورسعيد، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال لقاء سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، مع المستثمرين فى بورسعيد، وذلك بحضور المحافظ، ومحمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وذكرت الوزيرة، خلال اللقاء، أن الوزارة تعمل على التيسير على المستثمرين، وإزالة أي تحديات تواجه عملهم وحل أية مشكلة بشكل سريع، موضحة أن فرع مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد والذي سيتم افتتاحه قريبا، سيسهم في حل الكثير من مشكلات المستثمرين بالمحافظة، نظرا لوجود ممثلين عن كافة الجهات التي تقدم الخدمات لهم.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الترويج لكافة الفرص الاستثمارية في بورسعيد، استغلالًا لموقع المحافظة المهم على البحر المتوسط وداخل إقليم قناة السويس، وقربها من الموانئ البحرية اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج وتصريف البضائع.

ودعت الوزيرة مستثمري المنطقة الحرة ببورسعيد إلى التوسع في استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، والتصدير إلى خارج مصر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تتحرك سريعا لعمل ميكنة في المنطقة الحرة ببورسعيد، وربطها بالمناطق الحرة ومركز خدمات المستثمرين الرئيسي.

وأكدت أن الوزارة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ستواصلان الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى بوسعيد، إن المستثمرين يعملون على مضاعفة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، مرحبا باهتمام الحكومة بزيادة الصادرات من أجل تشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر والتوسع في المشروعات الحالية.

وأضاف جبر أن حجم صادرات مصر وصل إلى نحو 26 مليار دولار، ويهدف المستثمرون إلى أن يصل إلى 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وذكر محمد المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن "العامين الماضيين شهدا طفرة في الاستثمار، بسبب الإصلاحات التشريعية التي نفذتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، مشيدا بسرعة إنجاز الخدمات للمستثمر في الوزارة.

