12 جنيهًا لكيلو البسلة .. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور عند نفس مستويات الأمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.25 جنيه و5.25 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه.
البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.
البصل بين 3.25 و5.25 جنيه.
الكوسة بين 7.5 و8.5 جنيه.
الفاصوليا بين 19 و23 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 5 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيها.
القلقاس بين 3 و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البرتقال السكري بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4.5 جنيه.
اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
الرمان بين 3 و7 جنيهات.
الفراولة بين 6 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.
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