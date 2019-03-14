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    12 جنيهًا لكيلو البسلة .. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    12:24 م الخميس 14 مارس 2019
    12 جنيهًا لكيلو البسلة .. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور عند نفس مستويات الأمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.25 جنيه و5.25 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه.

    البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

    البصل بين 3.25 و5.25 جنيه.

    الكوسة بين 7.5 و8.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 19 و23 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

    الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

    القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4.5 جنيه.

    اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

    الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

    الرمان بين 3 و7 جنيهات.

    الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور الطماطم البطاطس

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