البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشرها الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه من العرب نحو الشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.28% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 15139 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، فيما استقر المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا دون تغير يذكر.

وسجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة 75 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 50.7 مليون جنيه، و24.3 مليون جنيه على التوالي.