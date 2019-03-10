الدولار يتراجع في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الصباح، بينما استقر سعر الدولار في 4 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الأفريقي وقناة السويس إلى 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، قرشا واحدا، إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية ببنك البركة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.