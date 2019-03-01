ماذا فعلت أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع؟

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ووفقًا لبيانات الموقع اليوم الجمعة، تراجعت أسعار الطماطم نحو 75 قرشًا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، كما تراجع سعر كيلو البطاطس والبصل نحو 25 قرشًا.

وتراجع سعر الكوسة جنيهين مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح بين 6 و 10 جنيهات، في حين ارتفع سعر البرتقال السكري وأبو سرة نحو 50 قرشًا للكيلو، وفقا لأسعار سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 75 قرشًا.

البطاطس بين 3.5 و 6.5 جنيه بتراجع 25 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

الكوسة بين 6 و 10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 17 و 21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 7جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و 4 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الجوافة بين 6 و10جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.