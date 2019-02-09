محمود منتصر: شركة أركو ستيل تحتاج لضخ 700 مليون جنيه لتوسيع أعمالها

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن شركة أركو ستيل التي يشارك البنك في رأسمالها تحتاج إلى تمويلات من المساهمين تتراوح بين 600 إلى 700 مليون جنيه لتوسيع أعمالها.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومي وشركتي الشرق ومصر للتأمين والمصرية لإعادة التأمين بجانب القابضة للصناعات المعدنية والهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس وبنك التنمية الصناعية وكذلك الشركة العربية للاستثمار.

وأضاف منتصر في تصريحات خاصة لمصراوي أن هذه التمويلات تهدف إلى تمويل رأس المال العامل للشركة.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع المساهمين بالشركة لبحث نسبة مشاركة كل مساهم من التمويلات المخطط ضخها وكذلك بحث زيادة رأسمال الشركة الذي يعد شرطًا رئيسيًا لزيادة إنتاج الشركة.

وأضاف منتصر أن المساهمين بشركة أركو ستيل عقدوا اجتماع مع البنك الأهلي لبحث تسوية مديونية الشركة البالغة 4 مليارات جنيه للبنك الأهلي .

وتابع: "البنك الأهلي أبدى موافقته على رسملة جزء من مديونية الشركة بهدف تخفيف الأعباء على الشركة".

وكان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري قال في تصريحات سابقة إن مديونية شركة أركو ستيل للبنك تقترب من 4 مليارات جنيه، حيث تشكل 50% من محفظة التعثر لدى البنك.