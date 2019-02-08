إيجوث تتفق مع هيئة الطاقة المتجددة لتعظيم استخدام الطاقة الشمسية

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة لقطاع الأعمال العام، بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم استخدام الطاقة الشمسية في إمداد المنشآت والمباني التابعة لشركة إيجوث، وفقًا لبيان من الوزارة اليوم.

وقالت الوزارة، إن البروتوكول، يتضمن البروتوكول قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتقديم الدعم والمشورة الفنية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق في مجالات تطبيقات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه.

وشهد التوقيع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لإيجوث.

وقال توفيق، إن البروتوكول سيكون "مظلة" لبدء التعاون في مجال تعظيم استخدام الطاقة الشمسية في إمداد المنشآت والمباني التابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق المنتشرة بالجمهورية.

وأوضح الوزير، أن البروتوكول يساهم أيضًا في خفض مقابل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى الرسالة الإيجابية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة في المنشآت السياحية وخاصة الفنادق المملوكة للدولة مما قد يشجع باقي الفنادق العاملة في مصر على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة في استهلاكاتها في القطاعات المختلفة.

وقال وزير الكهرباء إن التعاون يأتي في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في دعم نشر التوسع في استخدام الطاقة الشمسية فى مصر للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتشجيع استخدام الطاقة الخضراء للمساهمة في توفير الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة التغـيرات المناخية.