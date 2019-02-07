مدبولي يستعرض البرنامج الزمني لاستراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية

كتب- مصطفى عيد:

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية هيئة الرقابة المالية، الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022)، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الخميس.

كما استعرض مدبولي، توجه هيئة الرقابة المالية في التحول الرقمي، وتبني سياسات تحقيق الشمول المالي، والتنمية المستدامة، وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة، وذلك خلال زيارة قام بها لمقر الهيئة بالقرية الذكية.

وقدم محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عرضا مرئيا، عن إنجازات الهيئة في 2018، والمتغيرات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال العام.

وقال عمران، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، يمثل إحدى خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأضاف عمران أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في تفعيل بورصة العقود الآجلة، فضلا عن إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الأجلة في مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية وفقا لأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الأجلة.

وذكر رئيس الهيئة أنه تم إجراء تعديل في ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات بما يحفز ممارسة هذا النوع من الأنشطة، بهدف إضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن الهيئة أدارت حوارا مجتمعيا مع أطراف سوق رأس المال ممثلة في الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية، واللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهم واستبيان إيجابيات المقترح المقدم من البورصة بشأن البدء في تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) من معايير الأنشطة المتخصصة.