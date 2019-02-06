"هيدار" تتعاقد مع 3 مصانع مصرية لإنتاج أزياء ليبية بقيمة 40 مليون جنيه

لقاهرة – وكالات:

وقعت شركة هيدار HEDAR لصناعة الملابس الليبية، مع 3 مصانع مصرية، لإنتاج مجموعة من الملابس الشعبية والتراثية الليبية، بقيمة 40 مليون جنيه، وفقًا لبيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيانها، إنها تعاقدت مع مصانع الاتكس، والخماسية، وكوتون بلاس، لتصنيع الملابس الليبية، لإعادة التعريف بالزي الشعبي، على أن تطرح باقة جديدة من التصميمات لمجموعة متنوعة من أزياء الرجال والشباب والأطفال كمرحلة أولى اعتمادا على التراث الليبي.

وستتضمن الباقة الجديدة الفرملة (السديري المطرز) والفرملة البدعية، والكاط (البدلات المطرزة)، فضلا عن الاثواب (القمصان) القصيرة والطويلة التي تختلف في شكلها عن الأثواب العربية العادية، والجرد وهو قطعة كبيرة من القماش تلف الجسم معقودة عند الكتف، بحسب البيان.

وقال سالم وناس الرئيس التنفيذي لهيدارHEDAR ، في البيان، إن "الشركة تحرص على إعادة تقديم تراثنا الوطني العربي بمفهوم عصري، انطلاقا من إيماننا بأن لتراث الشعبي لأي أمة يشكل وجدان وذاكرة الناس".

وأشار رئيس الشركة، إلى أن الشركة ستنظم في الفترة المقبلة عددا من عروض الأزياء الخاصة بالزي الشعبي العربي، إضافة إلى افتتاح عدد من الفروع الجديدة في مصر، وتونس والجزائر، والسعودية، والامارات العربية، خلال الفترة القليلة القادمة.