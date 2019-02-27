وزير الاتصالات يبحث مع نظيره السعودي التعاون بمجال الحكومة الإلكترونية

كتب- محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة الإلكترونية، والتحول إلى المجتمع الرقمي.

وأعرب طلعت عن حرص وزارة الاتصالات على إقامة تعاون بناء ومثمر مع السعودية لإقامة مشروعات اقتصادية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لتكون نموذجاً يحتذى به في التعاون بين البلدين، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء.

جاء اللقاء خلال مشاركة الوزيرين في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأوضح طلعت أن استراتيجية وزارته ترتكز على محورين رئيسيين وهما تحقيق التحول الرقمي وبناء الإنسان؛ مشيراً إلى أن مصر لديها 17 مدينة جديدة سوف تصبح مدنا ذكية من خلال إنترنت الأشياء.

وقال الوزير إنه اتفق مع نظيره السعودي على التعاون في مجال تحفيز الشباب على الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصقل مهاراتهم، ونقل التجربة المصرية في مجال التدريب التكنولوجي من خلال إيفاد مدربين متخصصين وبرامج تدريبية إلى المملكة.

وأضاف أنه اتفق مع الجانب السعودي أيضا على التعاون في توفير برامج تدريبية متخصصة من خلال منصة رقمية وإتاحتها للشباب العربي بالمجان.

واستعرض الوزير السعودي، خلال اللقاء، المشروعات التي ينفذها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي لبناء اقتصاد رقمي ودعم الاقتصاد التشاركي؛ مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال بناء قدرات الشباب خاصة وأنه يتم بحث إمكانية إنشاء معهد لتكنولوجيا المعلومات في السعودية على غرار معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" في مصر.

وقال وزير الاتصالات السعودي، إنه سوف يقوم بزيارة لمصر خلال النصف الأول من هذا العام على رأس وفد رفيع المستوى.

وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة في كافة مجالات التعاون مثل ريادة الأعمال في الألعاب الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وسلسلة الكتل التي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين.