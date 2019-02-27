بعد حادث "محطة مصر".. رفع حالة الطوارئ بسيارات النقل وأتوبيسات المحافظات

كتبت- شيماء حفظي:

قرر نبيل دويدار، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، رفع حالة الطوارئ لمواجهة تطورات حادث "محطة مصر"، وزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب للمحافظات.

وأعلن التليفزيون المصري، في خبر عاجل وفاة 20 مواطنا وإصابة 40 آخرين في الحادث.

وقالت الشركة القابضة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم "رفع حالة الطوارىء خلال فترة أزمة حادث قطار محطة السكة الحديد بالقاهرة بزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة من خلال شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة".

وسيتم زيادة عدد السيارات التابعة شركة الصعيد للنقل والسياحة، وشركة غرب ووسط الدلتا، وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وخاصة للمناطق البعيدة والمتطرفة لمواجهه ضغط الركاب لحين انتهاء الأزمة.

كما أصدر دويدار، تعليمات لشركات نقل الركاب الثلاث بضرورة توجيه العدد الكافي من الأتوبيسات لتغطية كثافة النقل مع ضرورة تخصيص عدد 2 سائق للرحلات الطويلة، وإنشاء غرفة عمليات طوال فترة الأزمة بمقر الشركة القابضة وشركات نقل الركاب الثلاث لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات .

كما تضمنت حالة الطوارئ، وضع خطة تشغيل السيارات بمواعيد إضافية للعمل على مدار اليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة وأخرى لعدم الانتظار لفترات طويلة، وفقا للبيان.

وطالب دويدار، قيادات ومسئولى تشغيل شركات نقل الركاب بالتواجد المستمر بجميع مراكز التشغيل لضمان سير العمل مع وضع سيارات احتياطي بجميع فروع التشغيل لدفعها إلى محطة سكة حديد مصر والمحطات الرئيسية للأتوبيسات التابعة للشركة القابضة المجاورة لها لتقليل كثافة تكدس أو زيادة فى الركاب فى بعض الأماكن أو حدوث أي أعطال فجائية للأتوبيس ودفع سيارات نجدة مجهزة لإصلاح الأعطال فورا مع رفع تقارير لرئاسة الشركة القابضة أولاً بأول .