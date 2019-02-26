بالتعاون مع فوري.. فودافون تتيح سداد فواتير الكهرباء والغاز عبر المحمول

كتب- محمد علاء الدين:



أعلنت شركة فودافون مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، تقديمها خدمات جديدة في منظومة الدفع عن طريق المحمول من خلال خدمة "فودافون كاش".

وقالت الشركة إن مشتركي خدمة "فودافون كاش" سيتمكنون من سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بهم، وأيضا ستتيح لهم الخدمة إمكانية تسديد مصاريف العديد من الجامعات الحكومية خلال جميع فروع "فودافون كاش" المنتشرة في المحافظات.

وتشمل خدمة تسديد المصاريف الدراسية جامعتي عين شمس وجامعة القاهرة، والخاصة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس نظام الساعات المعتمدة، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس انتظام أو انتساب، والمدينة الجامعية لجامعة القاهرة.

وأعلنت الشركة عن تعاقدها مع "فوري" للتوسع في نقاط تقديم الخدمات التي ستصل من خلال هذه الشراكة إلى أكثر من 100 ألف نقطة خدمة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توسيع نطاق خدماتها لتصل إلى أكبر عدد من العملاء.

وقال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لفودافون مصر، إن فودافون تسعى إلى تقديم المزيد من الخدمات التي تسهل حياة عملائها، بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الجغرافية التي تغطيها في المزيد من المدن والمحافظات لخدمة المزيد من المناطق المحرومة من خدمات "فودافون كاش".

وأضاف أن فودافون استعانت بشركة "فوري" من أجل تحقيق المزيد من الانتشار في أكثر من 100 ألف نقطة خدمة جديدة، بالإضافة إلى تواجدها من خلال فروع فودافون لتقديم الخدمات؛ لتتمكن بذلك من توفير وقت ومجهود العملاء حيث تجتمع هذه الخدمات في مكان واحد.

وأضاف فرومان أن خدمة "فودافون كاش" تعمل على إتاحة المزيد من خدمات الشمول، وتساهم في زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي، وذلك يتماشى مع اتجاه وزارة الاتصالات والدولة في إتاحة المزيد من الخدمات التي تساعد التحول الرقمي وتسهل حياة المواطنين.

وقال أشرف صبري، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فوري، إن الشراكة مع فودافون هي تفعيل لسياسة فوري للوصول بالخدمات المالية إلى الأكثر إحتياجاً، ومشاركة إيجابية من الشركتين في تحقيق الشمول المالي، والحد من التداول النقدي.

وأضاف صبري: "في إطار ذات الشراكة فإننا سنقدم المزيد من الخدمات مثل تحصيل مصروفات المدارس الحكومية والعديد من الخدمات الأخرى".