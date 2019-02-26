البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.78% إلى مستوى 15062 نقطة.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.2%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.29%.
وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.96%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.06% إلى مستوى 14946 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع اتجاه الأجانب إلى البيع خلال التعاملات.
-
280
-
242
-
209
-
202
-
175
-
123
-
119
-
111
-
105
-
100