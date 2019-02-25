المصرية للاتصالات وهواوي تتفقان على تقديم أول حوسبة سحابية من مصر

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم مع شركة هواوي العالمية؛ بهدف تحقيق شراكة استراتيجية بين الشركتين في مجال الحوسبة السحابية بحضور وزير الاتصالات.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة في الفترة من 25 حتى 28 فبراير الجاري، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في البيان إنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة هواوي العالمية بتقديم حلول الحوسبة السحابية الخاصة بها من خلال مركز بيانات الشركة المصرية للإتصالات لتكون أول حوسبة سحابية في أفريقيا والشرق الأوسط تقيمه الشركة العالمية في مصر.

وقال عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، في البيان "تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات وطفرة على طريق التحول الرقمي، والشركة تسعى دائماً للتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل هواوي للمساهمة في التنمية الوطنية والإقليمية مع خلق مصادر دخل جديدة للشركة".

الجدير بالذكر أن الخدمات السحابية لا تشمل الخدمات الحكومية، وتشمل خدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث توفر إمكانية تخزين البيانات وبما يساعد على رفع كفاءة العمل داخل الشركات.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات لمواكبة التطور التكنولوجي عن طريق إنشاء منصة سحابية قادرة على تلبية احتياجات جميع عملائها من شركات والجهات الحكومية على الوجه الأمثل، وفي إطار السعي نحو المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بما فيها تحول مصر إلى ممر ومركز رقمي إقليمي.

كما عقد وزير الاتصالات لقاءً مع مارك شومان نائب رئيس شركة هواوي تكنولوجيز العالمية، وإريك ليو نائب رئيس شركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا، و فينسنت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وذلك لمناقشة إمكانية التوسع في أعمال الشركة العالمية في مصر من خلال إنشاء مركز للشركة لتطوير البرمجيات.

وشهد اللقاء بحث إمكانية التعاون مع الشركة العالمية في توفير البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية لعدد 4 آلاف متدرب بشكل سنوي.