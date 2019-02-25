التجاري الدولي يستعين بأنظمة تكنولوجية لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة "ساس" العاملة في مجال التحليلات وعلوم البيانات، في بيان اليوم الاثنين، إنها أبرمت شراكة مع البنك التجاري الدولي، "لتركيب أحدث الحلول التكنولوجية بالبنك في مجال إدارة المخاطر المؤسسية ومكافحة غسل الأموال".

وأضافت أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة تؤكد التزام البنك بتبسيط عمليات إدارة المخاطر، والالتزام باللوائح التنظيمية المحلية بجانب المعايير العالمية فيما يتعلق بالرصد التحليلي المتقدم والإبلاغ وإطار المراقبة الملائم.

وقال طلحة كريم، مدير إدارة المخاطر في البنك التجاري الدولي مصر، إن "تنفيذ نظام للمخاطر الائتمانية والتشغيلية ومخاطر السوق ينسجم ويتماشى مع مبادرة البنك المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية بهدف وضع نهج مستقبلي شامل لإدارة المخاطر، بجانب إطار عمل متين لإدارة ثقافة المخاطر وحجم المخاطر المقبول".

وقال علاء يوسف، المدير التنفيذي لشركة "ساس" الشرق الأوسط، إن الغاية من هذه الشراكة تمثلت في مساعدة البنك على تحديد مستوى المخاطر ومعرفة التحديات المرتبطة بالالتزام باللوائح التنظيمية المحلية والمعايير العالمية، وإدارتها إدارة فعالة.

وقالت الشركة إن حلّ "Enterprise Risk Management" لإدارة المخاطر المؤسسية الذي تم تركيبه وتنفيذه في البنك يضمن أن يستفيد البنك من أبرز الأساليب والمعايير العالمية في تتبع أنواع المخاطر المختلفة، مثل المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق، فضلاً عن المخاطر الائتمانية.

وأضافت الشركة أن هذا الحل يتيح للبنك جميع الآليات المنشودة لتحقيق الذكاء والمحاكاة في الأعمال التجارية، بهدف تمكين قادة المؤسسة المصرفية من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وبطريقة أكثر استنارة من خلال الأفكار التي تتيحها البيانات.

أما تطبيق "Anti-Money Laundering" لمكافحة غسل الأموال، فسيعمل على دعم قدرات البنك على تحديد المعاملات والأنشطة غير الاعتيادية، ويدير بطريقة فعالة مخاطر الالتزام وفق عمليات وضوابط تتسم بالكفاءة والاستدامة، من أجل الحفاظ على سمعة البنك، وفقا للشركة.

كما يلبي التطبيق المتطلبات التنظيمية التي تستفيد من مجموعة من الخوارزميات التحليلية المتقدمة وتكنولوجيا تعلّم الآلات، بحسب الشركة.