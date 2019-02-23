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    بين الخفض والتثبيت.. أسعار الفائدة في 9 بنوك بعد قرار المركزي

    04:29 م السبت 23 فبراير 2019
    بين الخفض والتثبيت.. أسعار الفائدة في 9 بنوك بعد قرار المركزي

    معاملات بنكية

    كتبت منال المصري:

    تباينت قرارات البنوك خلال الأسبوع الماضي بشأن أسعار الفائدة على أوعيتهم الادخارية، بعدما قرر البنك المركزي منذ أسبوعين خفض أسعار الفائدة 1%.

    وقررت بعض البنك خفض أسعار الفائدة، فيما ثبت البعض السعر رغم قرار المركزي بخفض الفائدة لأول مرة منذ 11 شهرًا.

    ويقدم مصراوي في التقرير التالي تحركات سعر الفائدة في 9 بنوك خلال الأسبوع الماضي.

    بنك مصر

    قرر بنك مصر الإبقاء على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير، والتي تمنح فائدة 15% شهريا ويبلغ أجلها 3 سنوات، فيما قرر البنك خفض العائد على الشهادة المتغيرة إلى 16% بدلًا من17% يُصرف عائدها كل ٣ أشهر لمدة 3 سنوات.

    كما قرر بنك مصر خفض الفائدة 1% على حساب يوم بيوم VIP لكبار العملاء على جميع شرائحه المختلفة .

    البنك الأهلي

    قرر البنك الأهلي تثبيت الفائدة على حساب التوفير والودائع دون أي تغيير، كما أبقى البنك الفائدة على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات بعائد ثابت دون تغيير بفائدة 15% يصرف العائد شهريًا أو بفائدة 15.25% يصرف كل 3 أشهر.

    وخفض البنك الفائدة 1% على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد لتسجل 16% بدلًا من 17% يُصرف العائد كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.

    وأبقى بنك الاستثمار القومي على فائدة شهادة الاستثمار ذات 15.75% التي يبيعها عبر فروع البنك الأهلي.

    المصرف المتحد

    قرر المصرف المتحد خفض الفائدة 1% على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت للعملاء الجدد فيما أبقى على فائدة حسابات التوفير والودائع دون تغيير.

    بنك البركة

    قرر بنك البركة مصر، خفض الفائدة 1% على جميع الودائع فيما لم تتلق الفروع تعليمات رسمية عن مصير الفائدة على الشهادات وحساب التوفير .

    بنك الإسكندرية

    خفّض بنك الإسكندرية الفائدة 1% على شهادتين اليكس جولد واليكس جولد ستار ذات العائد المتغير .

    وانخفضت الفائدة على اليكس جولد إلى 13.75% بدلا من ١14.75% ويصرف العائد كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.

    كما تراجعت الفائدة على شهادة اليكس جولد برايم إلى 13.5% بدلًا من 14.5% ويصرف العائد كل شهر لمدة 3 سنوات.

    بنك الكويت الوطني

    خفض بنك الكويت الوطني الفائدة بين 1 إلى 1.25% على حسابات التوفير والودائع فيما يدرس البنك خفض الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت .

    بنك مصر إيران

    خفض بنك مصر إيران، الفائدة 1% على حساب التوفير والودائع فيما قرر إيقاف الشهادة ذات العائد الثابت الـ 3 سنوات التي تمنح عائد 14.5%سنويا، مؤقتا، حتى دراسة خفض الفائدة عليها.

    وهبطت الفائدة على الشهادة متغيرة العائد بالبنك إلى 16% تمنح عائد ربع سنوي لمدة ثلاث سنوات.

    البنك العربي

    قرر البنك العربي أحد البنوك الأردنية العاملة بالسوق المصري، خفض الفائدة 1% على الشهادات الادخارية الثلاث سنوات ذات العائد الثابت بينما قرر البنك الإبقاء على فائدة حسابات التوفير دون تغيير.

    وسجلت الفائدة على الشهادة في البنك العربي سجلت 14% يصرف العائد شهريا مقارنة 15% أما الفائدة على عائد الشهادة التي يصرف يوميا سجلت 13% مقارنة 14%.

    البنك العقاري المصري

    وخفض البنك العقاري المصري الفائدة 1% على الودائع المميزة لكبار العملاء مع الإبقاء على فائدة ودائع العملاء العاديين وحساب التوفير والشهادات ذات العائد الثابت كما هم دون تغيير.

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