بنك التنمية الصناعية يمول 150 مصنعا للتحول إلى الغاز الطبيعي

كتبت -منال المصري:

قال طارق جلال رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية ، لمصراوي، إن البنك وافق على تمويل 150 مصنعًا للتحويل للغاز الطبيعي بالمحافظات.

وأوضح جلال، أن قيمة التمويل المقدم للمصنع يتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو أكثر حسب نشاط المصنع ونوع الإنتاج.

وأشار مسؤول البنك، إلى أنه يستهدف ضخ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى خلال العام الجاري لتحويل عمل المصانع من الوقود إلى الغاز الطبيعي .

وأضاف جلال، أن تحويل المصانع للعمل بالغاز الطبيعي يساهم في تقليل التلوث البيئي الذي ينتج من استخدام الوقود التقليدي كما أن الغاز يتميز بالتدفق المستمر وجودة النقاء.

وأشار جلال إلى أن البنك وقع بروتوكولًا مع شركة ناتجاس لتمويل تحويل عمل المصانع للغاز الطبيعي في عدد من المحافظات منها البحيرة والإسكندرية ودمياط كما يعمل البنك على إجراء محادثات مع شركات غاز بالجيزة للتعاون في تحويل عمل المصانع للغاز .

وتبلغ إجمالي تمويلات محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة 4.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 42% مقارنة من نفس الفترة بالعام السابق حيث يستحوذ النشاط الصناعي على 85% من إجمالي محفظة البنك، بحسب جلال.