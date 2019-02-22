البطاطس والفاصوليا.. زيادة أسعار 5 أنواع خضار بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار 5 أنواع من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر البعض الآخر مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر الكوسة اليوم 3 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، كما ارتفع سعر الفاصوليا جنيهين، والخيار جنيه، كما زاد سعر كيلو البطاطس 50 قرشًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو الطماطم، والفلفل الرومي البلدي، 50 قرشًا للكيلو اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.75جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

البطاطس بين 3.5 جنيه 6.75 جنيه بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و 21 جنيهًا بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 7جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الجوافة بين 6 و10جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.