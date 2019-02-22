البوري يتراجع 4 جنيهات.. أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك، في سوق العبور، بينما ارتفع سعر الجمبري والمكرونة السويسي خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الجمعة 50 قرشًا مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 21.5 و23 جنيه.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 34 و40 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

وارتفع سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم الجمعة بين 250 و330 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 9 جنيهات، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 59 و 74جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا وهو نفس مستوى الأسبوع الماضي.