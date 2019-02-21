أسعار الدولار تتراجع في 5 بنوك مع نهاية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش و3 قروش في 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 17.49 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.48 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.50 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء العملة الأمريكية 3 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 17.51 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشين إلى 17.61 جنيه.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والقاهرة عند 17.47 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.