التجاري الدولي يرفع سعر الدولار 3 قروش بنهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي، نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 3 قروش مقابل بداية التعاملات، بينما استقر سعر الصرف عند نفس مستوياته الصباحية في 10 بنوك.

ورفع التجاري الدولي، سعر الدولار 3 قروش إلى 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع، مقابل 17.50 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.53 جنيه للشراء، و 17.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والعربي الأفريقي والإسكندرية والقاهرة عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي البركة وأبوظبي الإسلامي عند 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 17.54 جنيه للشراء، و17.63 جنيه للبيع.