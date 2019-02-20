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    أسعار الدولار تهبط أمام الجنيه بالتجاري الدولي وترتفع في "قناة السويس"

    10:48 ص الأربعاء 20 فبراير 2019
    أسعار الدولار تهبط أمام الجنيه بالتجاري الدولي وترتفع في "قناة السويس"

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر في 9 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 17.50 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع.

    بينما زاد سعر الدولار في بنك قناة السويس قرشا واحدا للشراء إلى 17.53 جنيه، و4 قروش للبيع إلى 17.63 جنيه.

    واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والعربي الأفريقي والإسكندرية والقاهرة عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع..

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي البركة وأبوظبي الإسلامي عند 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

    وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 17.54 جنيه للشراء، و17.63 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك قناة السويس البنك التجاري الدولي العملة الأمريكية بنك مصر البنك الأهلي

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