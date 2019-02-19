ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 4 أصناف من الخضراوات بين 25 قرشًا وجنيهين في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و7 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 7 و10 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

واستقرت عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.

البطاطس بين 3 و7 جنيهات، بزيادة 25 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 17 و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.