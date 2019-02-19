ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 4 أصناف من الخضراوات بين 25 قرشًا وجنيهين في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و7 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 7 و10 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
واستقرت عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.
البطاطس بين 3 و7 جنيهات، بزيادة 25 قرشًا.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الفاصوليا بين 17 و20 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات
الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين 3 و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.
الجوافة بين 6 و10 جنيهات.
الرمان بين 4 و8 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.
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