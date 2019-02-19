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    ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

    11:07 ص الثلاثاء 19 فبراير 2019
    ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار 4 أصناف من الخضراوات بين 25 قرشًا وجنيهين في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس.

    وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و7 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 7 و10 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

    واستقرت عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.

    البطاطس بين 3 و7 جنيهات، بزيادة 25 قرشًا.

    البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    الكوسة بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

    الفاصوليا بين 17 و20 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات

    الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

    اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

    الرمان بين 4 و8 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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