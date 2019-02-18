وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية تعتزم فتح مكتب لها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت كريستيانا بورتال رئيسة الشؤون المؤسسية بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "ساتشي"، إن الوكالة تعمل على افتتاح مكتب لها في مصر لتكون مركزا لها في الشرق الأوسط، ولدعم الشركات الإيطالية في مصر، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال لقاء سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، مع كريستيانا بورتال، وأليساندرا ريتشي رئيسة مجلس إدارة هيئة الاستثمار الإيطالية "سيمست"، وذلك خلال زيارة الوزيرة إلى العاصمة الايطالية "روما".

وتبلغ محفظة وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية في مصر نحو 1.6 مليار يورو في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والبنية الأساسية، والتشييد، وفقا لكريستيانا بورتال.

ورحبت كريستيانا بما تشهده مصر من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت رئيسة مجلس إدارة هيئة الاستثمار الإيطالية، إن هيئتها تتعاون مع مؤسسات التمويل الرئدة في العالم، وتعمل على تشجيع الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأعربت عن حرص هيئتها على التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة في جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر، في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة في مصر، وما تمثله كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، شمل عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الوقود والكهرباء، وإصدار وتعديل عدد من التشريعات مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات والتراخيص الصناعية، وغيرها من الإصلاحات الإجرائية الأخرى.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تعمل على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، لدعم مشروعات رواد الأعمال ومساعدتها على النمو، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين القائمين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في ظل الرغبة المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

وأشارت إلى وجود نحو 1000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات بمصر.

ورحبت الوزيرة، بقصص النجاح التي حققتها الشركات الإيطالية في مصر والتي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر خلال الـ4 سنوات الماضية.

ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر نحو 4 مليارات دولار، بعدد شركات وصل إلى 1204 شركات في مجالات البنية الأساسية، والغاز والبترول، والخدمات المالية، واللوجستيات، والكيماويات، والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والملابس الجاهزة، وفقا للوزيرة.