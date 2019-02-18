أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، عند نفس مستويات أمس دون تغير، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 645 جنيهًا، وهو سعر أمس، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 551 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 735 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5144 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار بفعل آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجارة، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1322.72 دولار للأوقية، مقتربا للغاية من ذروة تسعة أشهر 1326.30 دولار المسجلة في يناير الماضي.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1326.1 دولار للأوقية.