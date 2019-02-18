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    ارتفاع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:18 ص الإثنين 18 فبراير 2019
    ارتفاع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    طماطم

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشًا وجنيه في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و6.75 جنيه، وسعر كيلو الجوافه بين 6 و10 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

    البطاطس بين 3 جنيهات و6.75 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

    البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الفاصوليا بين 17 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

    الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

    اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الرمان بين 4 و8 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الخضراوات أسعار االفاكهة سوق العبور

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