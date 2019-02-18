ارتفاع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشًا وجنيه في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و6.75 جنيه، وسعر كيلو الجوافه بين 6 و10 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.
البطاطس بين 3 جنيهات و6.75 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفاصوليا بين 17 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين 3 و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.
الجوافة بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.
الرمان بين 4 و8 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.
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