132 شركة مصرية تشارك في معرض جلفود للأغذية والمشروبات بدبي

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الاحد، إن 132 شركة مصرية تشارك حاليا في الدورة الـ 24 لمعرض جلفود للأغذية والمشروبات بدبي، والمقام خلال الفترة من 17 حتى 21 فبراير الجاري.

وقال خالد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن الشركات المصرية المشاركة تضم عددا كبيرا من القطاعات التي تشمل منتجات الخضر والفاكهة المجمدة والمجفف، وحبوب الإفطار، والقهوة سريعة الذوبان، والكثير من المنتجات الغذائية المتنوعة.

وأضاف يوسف أن معرض جلفود يمثل ملتقى استراتيجيا للمنتجين والمستثمرين والموزعين والموردين من مختلف أنحاء العالم، ومن كافة القطاعات الرئيسية في مجالات الصناعات الغذائية للتنافس على تصدير المتطلبات الغذائية لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأشار يوسف إلى أنه تم الترويج للجناح المصري بكافة أرجاء أرض المعارض بدبي والمنطقة المحيطة بأرض المعرض من خلال لوحات دعائية مختلفة عند المدخل الرئيسى، ومدخل القاعة الرئيسية، بالإضافة إلى الدعاية خارج أرض المعرض من جانب المدخل الرئيسى للزائرين القادمين من محطة مترو الأنفاق.

وقال محمود صفوت، مدير الجناح المصري بالمعرض ومدير قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بهيئة تنمية الصادرات، إن المعرض سيسهم في زيادة صادرات مصر من الأغذية والمشروبات وذلك من خلال التعرف على موردين جدد، وكذلك عبر اللقاءات مع سلاسل التوزيع الإقليمية والعالمية وتبادل المعلومات وعروض الأسعار.

وتشارك مصر بجناح على مساحة 1254 متر مربع ويضم 132 شركة، وتعد مصر من أولى الدول العربية التب تشارك سنويا بالمعرض وذلك للمرة الـ 20 هذا العام، بحسب البيان.