أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، في سوق العبور.

ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم السبت، بين 260 و320 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا اليوم، سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 59 و65 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم، ليتراوح اليوم بين 21.5 و23.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.