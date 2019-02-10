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    البورصة ترتفع في نهاية تعاملات الأحد بدعم مشتريات الأجانب

    02:42 م الأحد 10 فبراير 2019
    البورصة ترتفع في نهاية تعاملات الأحد بدعم مشتريات الأجانب

    البورررصة

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه من الأجانب نحو الشراء.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14763 نقطة.

    كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

    وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 495 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 470.8 مليون جنيه، و24.2 مليون جنيه على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.09% إلى مستوى 14753 نقطة، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعًا بمبيعات أجنبيه وعربية.

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