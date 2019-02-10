55 جنيهًا زيادة في الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الجمبري 55 جنيهًا في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد ، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السبيط 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21.5 و23.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي سعر يتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.