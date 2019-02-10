التضخم السنوي يعاود الصعود ويرتفع إلى 12.2% في يناير الماضي

الأرز ضمن السلع التي ارتفع أسعارها في يناير

القاهرة- مصراوي:

ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي إلى 12.2% مقابل 11.1% في شهر ديسمبر الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الأحد.

وكان معدل التضخم السنوي قد تراجع على أساس سنوي على مدار شهري نوفمبر وديسمبر.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري 0.8% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر والذي سجل معدلًا سالبًا قدره 4.1%، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والحبوب والدواجن.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.