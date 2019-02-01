  • عاجل:رسميا.. الأهلي يحذر اتحاد الكرة من المساس بجدول الدوري (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الدويقة أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    الذهب يهبط عالميًا بفعل التفاؤل بشأن التجارة بين أمريكا والصين

    12:27 م الجمعة 01 فبراير 2019
    الذهب يهبط عالميًا بفعل التفاؤل بشأن التجارة بين أمريكا والصين

    الذهب

    القاهرة – وكالات:

    هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة، عالميًا، وسط إقبال من المستثمرين على المخاطرة في ظل حالة من التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تتوصلان إلى اتفاق تجاري على الرغم من أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبقى المعدن الأصفر على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

    وبحسب وكالة رويترز، انخفض الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1316.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. كانت الأسعار بلغت أعلى مستوى منذ 26 أبريل، يوم الخميس عند 1326.30 دولار للأوقية وتتجه للزيادة 1.1% هذا الأسبوع.

    ونزل الذهب 0.2% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1317.10 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب الذهب الصين أمريكا

    الخبر التالى:

    ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان