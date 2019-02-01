الذهب يهبط عالميًا بفعل التفاؤل بشأن التجارة بين أمريكا والصين

القاهرة – وكالات:

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة، عالميًا، وسط إقبال من المستثمرين على المخاطرة في ظل حالة من التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تتوصلان إلى اتفاق تجاري على الرغم من أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبقى المعدن الأصفر على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحسب وكالة رويترز، انخفض الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1316.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. كانت الأسعار بلغت أعلى مستوى منذ 26 أبريل، يوم الخميس عند 1326.30 دولار للأوقية وتتجه للزيادة 1.1% هذا الأسبوع.

ونزل الذهب 0.2% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1317.10 دولار للأوقية.