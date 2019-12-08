انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية التعاملات بضغط من مبيعات أجنبية
كتب- مصطفى عيد:
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.94%، مع نهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 13494 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 963.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين صافي شراء بقيمة 550.5 مليون جنيه، و413.1 مليون جنيه على التوالي.
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