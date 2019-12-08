أسعار الطماطم تتراجع في سوق العبور بتعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

انخفضت أسعار الطماطم خلال تعاملا اليوم الأحد، في سوق العبور، بينما استقرت أسعار الخضروات والفاكهة عند مستوى تعاملات أمس.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 1.5 و 3.75 جنيه بتراجع 5 قروش مقارنة بسعر أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و 7 جنيهات.

البصل بين 2.75 و5.75 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه ، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2 و 4 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات.

رمان بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.