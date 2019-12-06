تبدأ من أسبوع.. تعرف على سعر الفائدة على الودائع في بنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

قرر بنكا الأهلي ومصر بداية من الشهر الجاري خفض سعر الفائدة 1% دفعة واحدة على جميع آجال الودائع المختلفة الأقل من سنة، تزامنا مع قرار البنك المركزي.

وكان البنك المركزي، قرر منتصف الشهر الماضي خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي بعد مواصلة معدلات التضخم السنوي الهبوط ليسجل متوسط سعر الفائدة في المركزي 12.25% على الودائع و13.25% للإقراض.

وتقدم جميع البنوك أمام عملائها برنامج "الودائع ذات الأجل" بفائدة محددة بهدف جذب أوعية ادخارية من العملاء بمدد قصيرة وفائدة مناسبة ولكن تتباين الفائدة من بنك إلى آخر .

وتنقسم آجال الودائع قصيرة الأجل من أسبوع إلى أسبوعين، أو من شهر إلى شهرين، أو 3 أشهر إلى 6 أشهر أو 6 أشهر إلى سنة.

والاختلاف بين الودائع والشهادات إن الأولى تتماشى أكثر مع الشركات التي تحتاج للحصول على فائدة بمدد قليلة نظرا لآحتياجهم لمعدلات سيولة باستمرار ولكن الشهادات تتماشى مع الأفراد الذين يفضلون استثمار أموالهم لمدد طويلة بالبنوك للاستفادة من الفائدة.

وتتميز الودائع بإمكانية العميل سحب أمواله في أي وقت من ربطها دون الحاجة لانتظار 6 أشهر مثل الشهادت.

ويقدم "مصراوي" أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في بنكي الأهلي ومصر بعد خفضها 1% من بداية العام الجاري.

1 - البنك الأهلي المصري:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 4.25% بشرط لا يقل مبلغ الوديعة عن 100 ألف جنيه.

- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 4.75% بشرط لا يقل مبلغ الوديعة عن 100 ألف جنيه.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 6.5% ويبدأ مبلغ الوديعة من ألف جنيه.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 6.5% ويبدأ مبلغ الوديعة من ألف جنيه.

- الودائع من3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 6.75% ويبدأ مبلغ الوديعة من ألف جنيه.

- الودائع من 6 أشهر إلى سنة: فائدة 6% ويبدأ مبلغ الوديعة من ألف جنيه.

2 - بنك مصر:

بدأ بنك مصر ربط الفائدة على أجل كل وديعة حسب المبلغ وتنقسم إلى أربعة برامج:

- * البرنامج الأول: من صفر لأقل من مليون جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 4.87% سنويا.

- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 5.365%.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 6.375%.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 6.365%.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 6.125%.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 5.875%.

- * البرنامج الثاني: من مليون جنيه لأقل من 2 مليون جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 5% سنويا.

- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 5.5% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 6.5% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 6.5% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 6.25% سنويا.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 6% سنويا.

- * البرنامج الثالث: أكثر من 2 مليون جنيه حتى 5 ملايين جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 5.125% سنويا.

- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 5.635% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 6.625% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 6.625% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 6.375%.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 6.125% سنويا.

- * البرنامج الرابع: أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 10 مليون جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 5.25% سنويا.

- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 5.75% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 6.75% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 6.75% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 6.75% سنويا.