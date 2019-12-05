الدولار يرتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.08 جنيه للبيع، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.