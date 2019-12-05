أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

الدولار يرتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

05:05 م الخميس 05 ديسمبر 2019
الدولار يرتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.08 جنيه للبيع، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الجنيه المصري بنك التعمير والإسكان بنك كريدي أجريكول
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لماذا تأخر الشتاء؟.. الأرصاد ترد على تساؤل حيّر المواطنين