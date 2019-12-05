أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية آخر جلسات الأسبوع

03:06 م الخميس 05 ديسمبر 2019
انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية آخر جلسات الأسبوع

البورصة

كتبت- شيرن صلاح:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والمصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1%، مع نهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 13622 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 38 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع 31.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 69.7 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على ارتفاع خلال جلسة أمس الأربعاء بنسبة 1.2%، مدفوعا بمشتريات عربية وأجنبية.

البورصة مؤشرات البورصة

الخبر التالى:

بينها الموبايل بنكج.. 3 أولويات لـ "غانم" بعد توليه رئيس التعمير والإسكان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لماذا تأخر الشتاء؟.. الأرصاد ترد على تساؤل حيّر المواطنين