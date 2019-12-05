انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرن صلاح:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والمصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1%، مع نهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 13622 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 38 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع 31.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 69.7 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على ارتفاع خلال جلسة أمس الأربعاء بنسبة 1.2%، مدفوعا بمشتريات عربية وأجنبية.