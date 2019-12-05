التجارة الصينية: يتعين خفض الرسوم الجمركية لإبرام اتفاق مع أمريكا

القاهرة- وكالات:

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إنه يتعين خفض الرسوم الجمركية كي يتم التوصل إلى اتفاق "المرحلة واحد" التجاري مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة للصحفيين، اليوم الخميس، إن الجانبين يحافظان على اتصال وثيق.

وبحث نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين ليو خه، الأسبوع الماضي بالهاتف "قضايا أساسية مثار قلق" مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

وكان من المتوقع في البداية أن يكتمل اتفاق "المرحلة واحد" في نوفمبر الماضي، قبيل جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر فرضها في 15 ديسمبر الجاري.

وفي السابع من نوفمبر الماضي، قال قاو إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة إلغاء بعض الرسوم الجمركية الحالية على سلع بعضهما البعض بشكل متزامن للتوصل إلى اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.



وأضاف قاو، أن من الممكن التفاوض على حجم الرسوم التي يجب أن تُلغى، وفقا للوكالة.